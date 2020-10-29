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На Харьковщине открыты новые уголовные дела по нарушениям во время выборов

На Харьковщине открыты новые уголовные дела по нарушениям во время выборов

Полиция расследует работу некоторых участковых избирательных комиссий.

В Харьковской области открыты еще два уголовных дела по фактам нарушения избирательного законодательства. Расследование проводится по ч. 4 ст. 158-3 и ч. 5 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в гУНП в Харьковской области.

В Слободском районе Харькова открыто дело по заявлению заместителя председателя одной из политических партий, который сообщил о большом количестве нарушений на девяти избирательных участках во время голосования и подсчета голосов избирателей.

Также полиция выясняет, почему на одном из избирательных участков в городе Изюме председатель и члены городской территориальной избирательной комиссии без уважительных причин решили сделать перерыв в заседании комиссии по 19:00 26 октября по 10:00 27 октября.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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