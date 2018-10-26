На Харьковщине полицейские сфальсифицировали уголовное дело, подбросив боеприпасы пьяному рыбаку

В Харьковской области полицейские зарегистрировали уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) в отношении подставного лица, тем самым сымитировав «повышение» статистических показателей .

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что «жертвой» правоохранителей стал 38-летний безработный сельский житель. Когда мужчина, будучи нетрезвым, возвращался с рыбалки, на остановке общественного транспорта к нему на авто подъехали полицейские.

Они начали угрожать потерпевшему административной ответственностью за бутылку пива, которую он якобы распивал в общественном месте. Стражи порядка делали вид, что оформляют какие-то документы, тем самым оказывая психологическое давление на потерпевшего.

Они заставили его сымитировать хранение боеприпасов. Правоохранители вручили мужчине сумку и поехали.

Чуть позже к рыбаку с сумкой подъехали уже полицейские в форме и «зафиксировали» хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы.

По показаниям потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Перепуганный мужчина рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки. Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований, фактически сделав невиновного человека преступником.

Прокуратура области начала расследование по фактам превышения служебных полномочий работниками одного из районных отделов полиции в Харьковской области и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365 УК Украины).

Напомним, в течение августа-сентября 2018 на территории Харьковщины подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории региона и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По данным официального сайта ГУНП в Харьковской области, в результате проведения указанных мероприятий в Единый реестр досудебных расследований внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 процессах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.





Агентство Телевидения Новости