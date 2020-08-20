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На Харьковщине предприятие пользовалось недрами стоимостью более 8 миллиардов гривен: прокуратура обратилась в суд с иском

На Харьковщине предприятие пользовалось недрами стоимостью более 8 миллиардов гривен: прокуратура обратилась в суд с иском

На Харьковщине прокуратура требует признать недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами в Дергачевском районе области, стоимость которых оценивается в более 8 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Для этого прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с соответствующим иском.

Установлено, что Государственной службой геологии и недр Украины в 2016 году был проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами. Балансовые запасы земельного участка площадью более 2,5 тыс. Га составляют почти 1500000000 м3 газа и более 320 тысяч тонн нефти.

По результатам проведения аукциона предприятию-победителю было выдано специальное разрешение на пользование недрами и заключено соглашение об условиях пользования ими.

В дальнейшем решением Антимонопольного комитета Украины действия предприятий-участников аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами были признаны антиконкурентными и нарушившими требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а именно: в ходе аукциона был допущен  сговор участников с целью искажения его результатов.

Не согласившись с вышеуказанным решением, предприятие обжаловало его в порядке хозяйственного судопроизводства. Однако постановлением Верховного Суда решение Антимонопольного комитета Украины было признано законным. Это стало основанием для обращения Дергачевской прокуратуры в суд с соответствующим иском.

«В случае удовлетворения иска государству будет возвращены указанные природные ресурсы, что позволит в дальнейшем провести прозрачный аукцион по продаже специального разрешения на их использование», - отметили в прокуратуре.

 

Агентство Телевидения Новости

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