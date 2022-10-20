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На Харьковщине работал «семейный подряд» экс-полицейских-коллаборантов

На Харьковщине работал «семейный подряд» экс-полицейских-коллаборантов

Журналисты «Схем» идентифицировали часть пособников оккупантов, которые «работали» на Харьковщине в рядах так называемой «народной милиции». Среди них три брата – бывшие полицейские.

Идентификацию коллаборантов и госизменников провели благодаря спискам, которые в спешке отступления оккупанты забыли в здании Шевченковского райсуда и Купянской окружной прокуратуры. Там в период временной оккупации пгт Шевченково находилось управление т.н. «народной милиции». Всего в списке – более 160 фамилий. Среди них – полицейские, которые работали в Нацполиции Украины вплоть до самого полномасштабного вторжения, а также – уволившиеся ранее. Некоторых людей из списка удалось идентифицировать. В том числе – трех братьев – Мамонов.

«О пути 29-летнего Владимира Мамона, фамилия которого также есть в списке, ранее рассказывали коллеги из «Следствие.Инфо» – от полицейского конвойной службы до оккупации – до оперуполномоченного уголовного розыска и владельца автомобиля «Нива» с буквой Z после перехода на сторону России. Согласно данным официального следствия, Мамон также развозил провизию российским солдатам на блокпосты, мародерил и искал АТОшников, — напомнили расследователи. — В списках оккупационного полицейского главка «Схемы» нашли еще двух Мамонов — это братья Владимира — Александр и Дмитрий, в прошлом — тоже полицейские на Харьковщине».

Также среди идентифицированных – как минимум два бывший сотрудников полиции Харькова. Один из них — харьковский патрульный 33-летний Виталий Михалев.

На Харьковщине работал «семейный подряд» экс-полицейских-коллаборантов

Вплоть до начала оккупации Шевченково он случил офицером полиции в участке в Шевченково. А с «пришествием русского мира», по словам бывших коллег и местных жителей, возглавил «народную милицию» в поселке.

Второй – 26-летний экс-полицейский Виталий Ларионов.

На Харьковщине работал «семейный подряд» экс-полицейских-коллаборантов

Он сам после начала войны вернулся в родной Шевченково и стал «и.о. участкового» в «народной милиции».

Как оказалось, даже заточением земляков в камерах местной «тюрьмы» времен оккупации отвечал бывший патрульный полицейский — Андрей Юсифов. Его местные жители «начальником ИВС».

Еще один предатель Алексей Назарько во время оккупации «получил повышение» — с должности помощника дежурного сразу перешел на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

«Трудился» на оккупантов и 31-летний инспектор ювенальной превенции Шевченково Александр Артюхов, который «перешел» из Нацполиции Украины на аналогичную «должность» в квазиправоохранительном органе захватчиков.

Помимо действующих полицейских, к оккупантам прибилось немало бывших сотрудников правоохранительных органов. Среди них — Евгений Болюх. Его уволили из полиции в 2017 году, после чего он тщетно судился с ведомством, стремясь получить компенсацию. После работал помощником судьи в Шевченково.

Также пригодился оккупантам бывший ГАИшник Андрей Гужва. Он ушел на пенсию в 2015 году, занимался предпринимательством, продавая запчасти. А в «русском мире» решил тряхнуть стариной и занял должность «инспектора ГНС ​​ГИБДД».

«Схемы» пытались связаться с вышеупомянутыми лицами из списка оккупационной «милиции», однако они, похоже, перестали пользоваться украинскими номерами телефонов. Также ни один из них не ответил на запросы в соцсетях за несколько дней до публикации материала», — отметили в завершении материала журналисты.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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