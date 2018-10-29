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На Харьковщине разбойник побил и обокрал мужчину

На Харьковщине разбойник побил и обокрал мужчину

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел на одной из улиц в поселке Хорошево.

Неизвестный избил 37-летнего мужчину, отобрал у него мобильный телефон и банковские карточки. Полицейские за полчаса установили личность преступника. Им оказался безработный 47-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подозреваемый признался в содеянном, объяснив, что таким образом решил улучшить свое материальное положение.

Открыто уголовное производство по статье "разбой" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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