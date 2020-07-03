На Харьковщине разоблачили группу, которая изготавливала поддельные дипломы для боевиков «ДНР»

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По версии следствия, злоумышленники организовали масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов.

Клиентами фигурантов были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Оформляли заказы злоумышленники на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы.

После изготовления документы по почте отправляли в оккупированных районов Донетчины за временно подконтрольные оккупантам участка украинской границы.

По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Следователи Службы безопасности Украины задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, будут приобщены к материалам дела.

Агентство Телевидения Новости