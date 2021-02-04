На Харьковщине разоблачили группу, которая подделывала медицинские справки

На Харьковщине правоохранители разоблачили группу, которая подделывала медицинские справки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники организовали в Харькове выдачу за денежное вознаграждение поддельных справок о пригодности лиц к управлению транспортным средством без прохождения медицинского осмотра.

Полицейские установили, что организатор группы - 69-летняя женщина, пользуясь коррупционными связями в учреждениях здравоохранения, получила персональные данные медицинских работников: фамилии, имени и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов. Эти сведения она вносила в служебную документацию и подала для получения лицензии на занятие врачебной практикой.

В дальнейшем, во избежание подозрений относительно недостоверности справок, члены преступной группы изготовили несколько поддельных клише, которыми заверяли медицинские справки.

По данным полиции, злоумышленники наладили широкую сеть сбыта поддельных справок в медицинских учреждениях, автошколах, а также автопарках города. Действовали дерзко, особо не скрывая факт торговли бланками медицинских документов.

Всего, по предварительным оценкам правоохранителей, группа изготовила несколько сотен поддельных справок.

3 февраля полицейские провели ряд одновременных обысков по месту работы и в помещениях фигурантов, по результатам которых изъяли готовы к выдаче «клиентам» медицинские справки, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи «черной бухгалтерии», а также добытые преступным путем средства в сумме 140 700 гривен, 26 911 долларов США и 9 640 евро.

Трем членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости