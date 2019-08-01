На Харьковщине разоблачили мужчину, который за деньги открывал фирмы на своё имя

На Харьковщине правоохранители разоблачили «липового» директора, который за деньги открывал фирмы на свое имя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Сейчас в отношении фигуранта закончено досудебное расследование по факту пособничества установленным лицам в подаче государственному регистратору документов с ложными сведениями.

Установлено, что житель Харьковской области в 2016 году за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, к деятельности которых он не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.

В июле 2019 года обвинительный акт по делу в отношении мужчины направлен в суд.

Агентство Телевидения Новости