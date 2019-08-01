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На Харьковщине разоблачили мужчину, который за деньги открывал фирмы на своё имя

На Харьковщине разоблачили мужчину, который за деньги открывал фирмы на своё имя

На Харьковщине правоохранители разоблачили «липового» директора, который за деньги открывал фирмы на свое имя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Сейчас в отношении фигуранта закончено досудебное расследование по факту пособничества установленным лицам в подаче государственному регистратору документов с ложными сведениями.

Установлено, что житель Харьковской области в 2016 году за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, к деятельности которых он не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.

В июле 2019 года обвинительный акт по делу в отношении мужчины направлен в суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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