На Харьковщине рецидивист нарубил деревьев на 28 тысяч (фото)

Как сообщили в отделе ГУ НП в Харьковской области, 6 ноября к правоохранителям поступило сообщение от работника лесного хозяйства о том, что на территории села Залинейное неизвестный мужчина незаконно рубит деревья.

По адресу полицейские задержали ранее судимого 26-летнего мужчину. Кроме того, на месте происшествия нашли бензопилу и 11 срубленных сосен. Злоумышленник признался, что совершил преступление из корыстных мотивов. Своими действиями злоумышленник нанес лесному хозяйству материальный ущерб в размере почти 28 тысяч гривен.

Открыто уголовное дело по статье 246 (незаконная вырубка леса) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальный штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости