Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 46

На Харьковщине ревнивый мужчина задушил жену

На Харьковщине ревнивый мужчина задушил жену

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

 

По информации правоохранителей, вчера днем, 30 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Феськи местные жители обнаружили тело женщины в заброшенном здании тракторной бригады. Полицейские оперативно установили, что преступление совершил 32-летний житель Золочевского района, муж жертвы.

 

Как стало известно, вечером супруги находились дома и между ними возникла ссора из-за ревности. После того, как женщина сообщила о своем намерении развестись, муж внезапно набросился на нее и задушил. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело убитой в заброшенное здание тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование.

 

На следующее утро он обратился в полицию с заявлением об исчезновении женщины. У 30-летней убитой остался несовершеннолетний ребенок.

 

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Вещественные доказательства изъяты, назначены экспертизы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: убийство

Читайте ещё:

В Харькове за убийство матери двоих детей задержали ее знакомого
30.10.2018 11:16    235
В Изюме молодой рецидивист зарубил мужчину из-за мопеда
29.10.2018 11:42    260
В Киеве неадекватную мать двоих детей подозревают в их убийстве
28.10.2018 12:29    204
В Харькове убили женщину
27.10.2018 13:50    862
Подозреваемого по делу об убийстве семьи на Салтовке признали неподсудным: назначена повторная экспертиза
26.10.2018 18:14    396
Застолье в Циркунах закончилось убийством
19.10.2018 14:02    394
Причина двойного убийства - гипноз. Константин Безрук отправляется на повторную судебно-психиатрическую экспертизу в столицу
18.10.2018 18:56    348
В Харьковской области осудили мужчину, который угнал мопед и обезглавил топором его хозяина
16.10.2018 16:26    186
В Харькове суд вынес приговоры родителям умершего ребёнка
09.10.2018 15:18    218
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку-расследователя
08.10.2018 09:53    395
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 