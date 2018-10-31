На Харьковщине ревнивый мужчина задушил жену

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, вчера днем, 30 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Феськи местные жители обнаружили тело женщины в заброшенном здании тракторной бригады. Полицейские оперативно установили, что преступление совершил 32-летний житель Золочевского района, муж жертвы.

Как стало известно, вечером супруги находились дома и между ними возникла ссора из-за ревности. После того, как женщина сообщила о своем намерении развестись, муж внезапно набросился на нее и задушил. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело убитой в заброшенное здание тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование.

На следующее утро он обратился в полицию с заявлением об исчезновении женщины. У 30-летней убитой остался несовершеннолетний ребенок.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Вещественные доказательства изъяты, назначены экспертизы.

Агентство Телевидения Новости