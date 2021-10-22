На Харьковщине СБУ прекратила поставку запчастей к боевым истребителям РФ

На одном из оборонных государственных предприятий в Харьковской области СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в Россию комплектующих для боевой авиации страны-агрессора.

Об этом сообщили Управлении СБ Украины в Харьковской области.

Участники схемы по заказу представителей России нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них - истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35.

Установлено, что схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж злоумышленники наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов России и одной из стран Восточной Азии.

Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу в товарно-сопроводительную документацию вносились ложные сведения.

Во время обысков на производстве и по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу, черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости