На Харьковщине телефонные мошенники обманули женщину на 22 000 гривен

В Богодуховском районе мошенник обманул пенсионерку, которая у собственного дома отдала ему деньги, чтобы «спасти» сына от уголовной ответственности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в полицию обратилась 70-летняя жительница Богодухова.

Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представился работником полиции и заявил, что ее сын совершил ДТП. И якобы за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

Женщина отдала неизвестному свои сбережения.

В ходе проверки полицейские установили, что сын заявительницы в ДТП не попадал и в полицию не доставлялся.

Правоохранители очередной раз предостерегают: при получении такого звонка от неизвестного лица ни в коем случае не говорить о наличии денег и не передавать деньги неизвестным лицам, не переводить средства на чужие счета, не называть свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги.

В полиции напомнили, что злоумышленники пользуются растерянным эмоциональным состоянием людей исключительно в собственных целях.

Агентство Телевидения Новости