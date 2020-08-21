На Харьковщине военнослужащего ВСУ задержали на краже топлива из воинской части в Чугуеве

В Харьковской области задержан командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины на краже 2 тысяч литров топлива из воинской части в Чугуеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам.

Во время обысков на территории военной части следователи изъяли автомобиль марки «КамАЗ» 4310, из которого было слито и похищено дизельное топливо.

Также изъят автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизельное топливо в бочках в количестве более 2000 л.

Кроме того, в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мина МОН-50, тротиловая шашка, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 литров горюче-смазочных материалов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному военному о подозрении в похищении, присвоении, вымогательстве оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении путем мошенничества или злоупотребления служебным положением в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Агентство Телевидения Новости