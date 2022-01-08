На Харьковщине воровка пришла покаяться в полицию

Необычный приступ совестливости случился с жительницей Малиновки.

Женщина пришла 4 января на полицейскую станцию Малиновской тергромады и сообщила, что совершила преступление — обворовала чужой дом.

«По словам гражданки, нарушения закона произошли в декабре 2021 года в одном из домовладений в пгт Малиновка», — сообщили в группе «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

Воровка поблагодарила полицейских за работу, извинилась, описала все свои преступные действия и показала дом, который дважды обворовала в декабре.

«В ходе беседы с хозяином выяснилось, что он даже не догадывался о воровстве его имущества», — отметили в полиции.

Имущество хозяину вернули, а по фактам, сообщенным воровкой во время покаяния, возбудили уголовное производство.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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