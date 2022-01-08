Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:58
Просмотров: 50

На Харьковщине воровка пришла покаяться в полицию

На Харьковщине воровка пришла покаяться в полицию

Необычный приступ совестливости случился с жительницей Малиновки.

Женщина пришла 4 января на полицейскую станцию Малиновской тергромады и сообщила, что совершила преступление — обворовала чужой дом.

«По словам гражданки, нарушения закона произошли в декабре 2021 года в одном из домовладений в пгт Малиновка», — сообщили в группе «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

Воровка поблагодарила полицейских за работу, извинилась, описала все свои преступные действия и показала дом, который дважды обворовала в декабре.

«В ходе беседы с хозяином выяснилось, что он даже не догадывался о воровстве его имущества», — отметили в полиции.

Имущество хозяину вернули, а по фактам, сообщенным воровкой во время покаяния, возбудили уголовное производство.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Наркотики в бороде и контрабанда из Донецка. ТОП-10 таможенных нарушений года
Сегодня 06:54    89
Выпрыгнул с 8-го этажа: в Харькове погиб 35-летний мужчина
Сегодня 06:22    165
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:01    122
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    210
Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
07.01.2022 14:39    523
В Харькове грузовик с песком проломил забор частного дома (ВИДЕО)
07.01.2022 09:12    313
Харьковскую чиновницу будут судить за получение взятки
07.01.2022 08:39    264
Харьковские таможенники остановили женщину, которая вывозила старинные нотные издания
07.01.2022 08:07    192
Обрушение дома на проспекте Гагарина: строители разбирают завалы (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2022 07:35    249
Как будут работать центры вакцинации в Харькове на выходных
07.01.2022 07:03    189
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 