На Харьковщине у экс-милиционера нашли 40 кг наркотиков на сумму более миллиона гривен

Жителя села Барвенково, который является бывшим работником органов внутренних дел, разоблачили в хранении наркотических средств в особо крупных размерах с целью их дальнейшего сбыта на территории области и соседних регионов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

30 октября в доме у экс-милиционера был проведен обыск. По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли более 40 кг растения конопли. Такое количество согласно действующему законодательству отнесено к категории особо крупного размера.

По оценкам специалистов «рыночная» стоимость изъятого найденного у злоумышленника при обыске наркотического зелья составляет более одного миллиона гривен.

Кроме того, у фигуранта дома при обыске нашли и изъяли оружие и боеприпасы.

Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источники приобретения и дальнейшего сбыта подозреваемым наркотических средств и всех причастных к незаконному обороту правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости