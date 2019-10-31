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На Харьковщине у экс-милиционера нашли 40 кг наркотиков на сумму более миллиона гривен

На Харьковщине у экс-милиционера нашли 40 кг наркотиков на сумму более миллиона гривен

Жителя села Барвенково, который является бывшим работником органов внутренних дел, разоблачили в хранении наркотических средств в особо крупных размерах с целью их дальнейшего сбыта на территории области и соседних регионов. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

30 октября в доме у экс-милиционера был проведен обыск. По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли более 40 кг растения конопли. Такое количество согласно действующему законодательству отнесено к категории особо крупного размера.

По оценкам специалистов «рыночная» стоимость изъятого найденного у злоумышленника при обыске наркотического зелья составляет более одного миллиона гривен.

Кроме того, у фигуранта дома при обыске нашли и изъяли оружие и боеприпасы.

Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источники приобретения и дальнейшего сбыта подозреваемым наркотических средств и всех причастных к незаконному обороту правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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