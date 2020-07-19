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На Харьковщине задержали лесорубов, незаконно срубивших 93 дуба

На Харьковщине задержали лесорубов, незаконно срубивших 93 дуба

Злоумышленники незаконно срезали 93 дуба на территории Гутянского лесного хозяйства вблизи села Щербаки Богодуховского района.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, факт вырубки утром 18 июля обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия, полицейские задержали двух жителей Краснокутского района 41 и 48 лет, причастных к совершению преступления. В ходе осмотра правоохранители изъяли 93 срезанных деревьев и бензопилу.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости

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