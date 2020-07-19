На Харьковщине задержали лесорубов, незаконно срубивших 93 дуба

Злоумышленники незаконно срезали 93 дуба на территории Гутянского лесного хозяйства вблизи села Щербаки Богодуховского района.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, факт вырубки утром 18 июля обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия, полицейские задержали двух жителей Краснокутского района 41 и 48 лет, причастных к совершению преступления. В ходе осмотра правоохранители изъяли 93 срезанных деревьев и бензопилу.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости