На Харьковщине задержали уличного грабителя
В октябре в полицию обратились двое пострадавших от уличного грабителя жителей Первомайского Харьковской области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
44-летняя местная жительница заявила, что неизвестный мужчина отобралу нее ювелирные украшения и сумочку с кошельком и мобильным телефоном.
Позже в полицию обратился 54-летний житель Первомайского и сообщил, что неизвестный мужчина отобрал у него деньги в сумме 190 гривен.
По описанию преступника, которые предоставили пострадавшие, полицейские выяснили, что в обоих случаях действовал один и тот же человек, и задержали ранее судимого 30-летнего жителя Лозовой.
При нем нашли вещи, которые он отобрал у пострадавших.
Следователи внесли по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанный злоумышленник находится под стражей.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.