На Харьковщине задержали уличного грабителя

В октябре в полицию обратились двое пострадавших от уличного грабителя жителей Первомайского Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

44-летняя местная жительница заявила, что неизвестный мужчина отобралу нее ювелирные украшения и сумочку с кошельком и мобильным телефоном.

Позже в полицию обратился 54-летний житель Первомайского и сообщил, что неизвестный мужчина отобрал у него деньги в сумме 190 гривен.

По описанию преступника, которые предоставили пострадавшие, полицейские выяснили, что в обоих случаях действовал один и тот же человек, и задержали ранее судимого 30-летнего жителя Лозовой.

При нем нашли вещи, которые он отобрал у пострадавших.

Следователи внесли по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости