Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 183

На Харьковщине задержаны участники преступной группы, которые похитили мужчину и требовали выкуп $20 тыс.

На Харьковщине задержаны участники преступной группы, которые похитили мужчину и требовали выкуп $20 тыс.

На Харьковщине полиция освободила мужчину, которого похитили участники этнической преступной группы. За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали $20 тысяч. Сейчас жизни и здоровью освобожденного ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, было установлено, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Он отказался передать деньги вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств у него не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп. Во время передачи денег вымогателей и задержали.

Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

Трех фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

Скоро задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 7 лет заключения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 