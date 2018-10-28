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На Харьковщину не пустили криминального авторитета - полиция

На Харьковщину не пустили криминального авторитета - полиция

Полицейские совместно с пограничниками вернули из Харьковщины в Стамбул криминального авторитета по кличке «Джейран Хонский».

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Мужчина прибыл в Украину, по его словам, на отдых и лечение, потому что якобы очень болен.

«Но этого «больного» приехал встречать весь преступный колорит нескольких областей нашей страны», - написал Аброськин.

Также, по информации Аброськина, вчера в Азербайджан с Черниговщины отправили  «вора в законе» по кличке «Мамед», а в Киеве задержали криминального авторитета «Тенго Гальского», которому ранее въезд в Украину был запрещен на пять лет.

«И стандартный сценарий: снова слезы, и признание в любви к нашей стране, и нежелание вернуться в Грузию – пишет Вячеслав Аброськин.

По словам замглавы Нацполиции Украины, пока не будет ужесточено законодательство, «как пчелы на мед, будут «воры в законе» приезжать в Украину «на лечение».

Агентство Телевидения Новости

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