На харьковской таможне у женщины нашли золотые слитки
Накануне на таможенном посту «Харьков-пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
При проведении таможенного контроля поезда «Кривой Рог-Днепр-Москва» в дамской сумочке гражданки Украины – пассажира поезда - обнаружили 5 слитков золота весом 76 грамм.
Перед осмотром женщина заявила, что не имеет при себе запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.
Своими действиями женщина нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».
Относительно правонарушительницы составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.