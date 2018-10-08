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На харьковской таможне у женщины нашли золотые слитки

На харьковской таможне у женщины нашли золотые слитки

Накануне на таможенном посту «Харьков-пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

При проведении таможенного контроля поезда «Кривой Рог-Днепр-Москва» в дамской сумочке гражданки Украины – пассажира поезда - обнаружили 5 слитков золота весом 76 грамм.

Перед осмотром женщина заявила, что не имеет при себе запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.

Своими действиями женщина нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».

Относительно правонарушительницы составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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