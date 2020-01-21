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На харьковском вокзале задержан таможенник (ФОТО)

На харьковском вокзале задержан таможенник (ФОТО)

19 января на вокзале «Харьков-пассажирский» задержали за взятку главного инспектора таможенного поста «Харьков-железнодорожный».

Как сообщают в прокуратуре, следствие установило, что в поезде «Кривой рог – Москва» таможенник получил взятку в размере 500 долларов, за которые инспектор обещал не составлять протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля.

На данный момент мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о мере пресечения и отстранения от должности.

На харьковском вокзале задержан таможенник (ФОТО)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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