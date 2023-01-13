На Харківщині 30 поліцейських перейшли на бік росіян – Тимошко

Також з лав поліції звільнили усіх, хто не вийшло на роботу у перші дні війни, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, передає «Укрінформ».

Працівників, які не проживали на тимчасово захоплених територіях, однак 24-28 лютого не прибули на роботу, звільнили.

«Я багато чого від них чув, у всіх є якісь пояснення. Я всім сказав: у вас одне життя – і в мене також, як і в усіх, хто продовжив працювати після повномасштабного вторгнення. Тому для мене це було принципове питання. Всі звільнені з приміткою «порушення присяги». Вони намагаються судитися, щоб поновитися. Бо пройшло трохи часу, вони побачили, що ситуація стабілізувалася і треба десь зарплатню отримувати», - розповів Тимошко.

На жаль, 5 таких порушників присяги за рішенням суду поновилися на посадах.

«Я не можу ігнорувати закон. Але як керівник маю право, надане статтею 65 Закону України «Про національну поліцію», визначити працівнику місце служби там, де вважаю необхідним. Такі поновлені співробітники направляються в «гарячі точки» області. Подивимося, як вони себе проявлять», - додав Тимошко.

У захоплених росіянами Вовчанську, Липціх, Куп’янську і Шевченковому дехто з правоохоронців перейшов на сторону росіян. Але це незначна кількість – підозри оголошені близько 30 поліцейським.

Джерело: https://t.me/vekha/57088

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