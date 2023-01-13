Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 132

На Харківщині 30 поліцейських перейшли на бік росіян – Тимошко

Також з лав поліції звільнили усіх, хто не вийшло на роботу у перші дні війни, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, передає «Укрінформ».

Працівників, які не проживали на тимчасово захоплених територіях, однак 24-28 лютого не прибули на роботу, звільнили.

«Я багато чого від них чув, у всіх є якісь пояснення. Я всім сказав: у вас одне життя – і в мене також, як і в усіх, хто продовжив працювати після повномасштабного вторгнення. Тому для мене це було принципове питання. Всі звільнені з приміткою «порушення присяги». Вони намагаються судитися, щоб поновитися. Бо пройшло трохи часу, вони побачили, що ситуація стабілізувалася і треба десь зарплатню отримувати», - розповів Тимошко.

На жаль, 5 таких порушників присяги за рішенням суду поновилися на посадах.

«Я не можу ігнорувати закон. Але як керівник маю право, надане статтею 65 Закону України «Про національну поліцію», визначити працівнику місце служби там, де вважаю необхідним. Такі поновлені співробітники направляються в «гарячі точки» області. Подивимося, як вони себе проявлять», - додав Тимошко.

У захоплених росіянами Вовчанську, Липціх, Куп’янську і Шевченковому дехто з правоохоронців перейшов на сторону росіян. Але це незначна кількість – підозри оголошені близько 30 поліцейським.

Джерело: https://t.me/vekha/57088

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

98-річний харків’янин Леонід Станіславський потрапив до книги рекордів Гіннесса як найстарший тенісист світу
Сегодня 10:20    104
Бобры-добры! Они усложняют наступление рашистов из Беларуси
Сегодня 09:55    142
«Жесткие польские минометчики»: секрет «натовских наемников» раскрыт
Сегодня 09:45    165
Долой Россию с ООН!
Сегодня 09:32    172
Как Путин опять назначил болванов, чтобы снизить роль Пригожина, которому путевку к трону сам и подарил
Сегодня 09:21    158
У т.о. Мелітополі кількість росіян вже перевищила кількість місцевих жителів
Сегодня 09:09    145
Новости из США. Среда-четверг, 11-12 января 2023
Сегодня 09:05    144
Бахмут став однією із найбільш гарячих точок фронту
Сегодня 08:58    131
Харківщина. 13 січня
Сегодня 08:55    119
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    135
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 