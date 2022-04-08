На Харківщині чоловік через помсту підпалив автомобіль свого сусіда

7 квітня до чергової служби поліції надійшло повідомлення від 39-річного жителя селища Нова Водолага. Чоловік розповів, що вночі невідомі підпалили його автомобіль. Для з’ясування обставин події на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили та затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, повідомляе ГУНП Харківської області.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що на початку квітня між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий пригрозив своєму опоненту, що підпалить його автомобіль. Але потерпілий не звернув увагу на його погрози. 7 квітня близько 2 години ночі правопорушник вирішив виконати свою обіцянку. Взявши з дому пляшку з легкозаймистою речовиною, чоловік прийшов до будинку кривдника, облив заднє колесо автомобіля «ГАЗ 2104», який стояв біля воріт, та підпалив.

Слідчим відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

8 квітня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости