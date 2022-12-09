На Харківщині крадій насмерть забив товариша

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області викрито 40-річного чоловіка, який спричинив смертельні травми своєму знайомому.

За даними слідства, 6 грудня цього року в одному з домоволодінь м. Лозова чоловіки проводили вечір, розпиваючи спиртні напої. Між ними виникла суперечка, вирішити яку словесно не вдалось.

Підозрюваний два рази вдарив свого опонента по обличчю, а коли той впав на підлогу, продовжив наносити удари ще й ногами. Потім чоловік взяв стілець і вдарив ним декілька разів потерпілого.

Вечір закінчився трагічно — від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Підозрюваному інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Встановлено, що раніше чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема, прокурори довели, що протягом 2022 року він вчинив серію крадіжок у Лозовій, а також обманом заволодів чужим майном.

Переважно здобиччю зловмисника були мобільні телефони, а його жертвами — сусіди та знайомі.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 8 грудня 2022 року чоловіка визнано винним у скоєнні крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, а також у шахрайстві (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости