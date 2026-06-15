На Харківщині мати залишила трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини та пішла пиячити

У Берестинському районі Харківської області поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 35-річну жінку за неналежне виконання батьківських обов’язків. Горе-матір залишила своїх малолітніх дітей без належного нагляду та вживала алкоголь у компанії знайомих.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інформація про подію надійшла до правоохоронців 14 червня. Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції з’ясувала, що жінка залишила трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини, а сама в цей час пиячила зі знайомими.

Стосовно матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Також жінку попередили про відповідальність у разі повторення подібних випадків.

Агентство Телевидения Новости