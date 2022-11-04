На Харківщині на блокпосту затримали чоловіка, який погрожував військовому фізичною розправою

Під час дії комендантської години 39-річний мешканець Красноградського району був зупинений на своєму авто ВАЗ 2201 на блокпосту поблизу селища Берестовенька. На вимогу військового надати документи для перевірки, порушник відмовився та реагував агресивно, погрожуючи фізичною розправою, повідомляє ГУНП Харківської області.

Повідомлення про опір законним вимогам військовослужбовця під час виконання службового обов’язку з охорони громадського порядку надійшло до поліції 3 жовтня опівночі.

В ході спілкування з водієм встановлено, що він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі зареєстрували подію у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости