На Харківщині окупанти організовують викрадення дітей

На частині Харківщини, яку тимчасово зайняли окупанти, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися.

Господаря дому експропріатори не знайшли, тому, за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука.

Поплічники загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Зловмисники відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися.

Чим закінчилися «перемовини» – з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости