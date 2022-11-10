На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість боєприпасів  

Під час проведення обшуку в домоволодіння 39-річного жителя Чугуївського району вилучено один корпус гранати «РГН» та 7 корпусів гранати «РКГ», 14 підривачів, понад 500 набоїв різного калібру, заряд до «РПГ», а також сигнальну міну.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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