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На Харківщині правоохоронці знищили посіви та врожай конопель

На Харківщині правоохоронці знищили посіви та врожай конопель

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 66-річного чоловіка за фактом незаконного посіву, вирощування конопель та за фактом незаконного виготовлення, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу без мети збуту (ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 309 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік незаконно вирощував на території свого домоволодіння коноплі з метою особистого вживання. У червні цього року правоохоронці вилучили у обвинуваченого понад 100 кущів конопель.

Крім того, у будинку чоловіка було виявлено та вилучено канабіс, який чоловік зберігав для власних потреб.

Наразі обвинувальний акт направлено до Машівського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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