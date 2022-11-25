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На Харківщині прокурори ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли російські військові

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

24 листопада біля лісосмуги у с. Подоли Куп‘янського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих жителів — чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.

Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

На Харківщині прокурори ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли російські військові

На Харківщині прокурори ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли російські військові

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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