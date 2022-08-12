На Харківщині протягом тижня СБУ викрила більше ніж 60 диверсантів

СБУ нейтралізувала російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті, повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області.

Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію рф.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

Так співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Для одержання відповідної інформації проводили візуальне спостереження, застосовували засоби фото-, відеофіксації, а також діставали відомості через особисті зв’язки.

Комунікацію зі своїми російськими «кураторами» підтримували через заздалегідь відпрацьовані закриті канали зв’язку.

Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.

Ще одним ворожим завданням російської агентури була підготовка до активних диверсійних дій, у тому числі вибухів на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у ході проведення спецоперації встановлено місцезнаходження ворожих схронів з бойовими засобами ураження. З тайників вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90.

Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини.

Наразі тривають комплексні заходи для знешкодження всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з підрозділами Національної поліції, Військової служби правопорядку, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости