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На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС

На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.

Джерело: Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, цитує МВС у Telegram

Пряма мова: "У одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтесь, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка.

Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться".

Деталі: Як зазначив заступник міністра це уже друга справа, яку передали до суду.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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