На Харківщині СБУ блокувала схему нелегального переправлення чоловіків до Європи через територію рф

Схема так і не “запрацювала” – оперативники спецслужби припинили протиправну діяльність на підготовчому етапі, повідомляє речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула

Встановилено, що канал нелегальної міграції намагалися організувати двоє мешканців Харківщини. Один з них підшукав чоловіків призовного віку, які мешкали на підконтрольній Україні території Харківської області та мали наміри виїхати до країн Європейського Союзу. Інший – перевозив “клієнтів” до одного з прикордонних сіл Богодухівського району Харківської області, звідки вони мали незаконно потрапити на територію росії поза межами пунктів пропуску, а далі вже на загальних підставах – до ЄС.Вартість послуг ділків становила 500 доларів США з кожного мігранта.

Співробітники СБУ і прикордонники затримали одного з організаторів разом з чотирма його “підопічними” у віці від 25-ти до 52-х років на шляху до державного кордону України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому організатору про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а також щодо відкриття кримінального провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Невдалих мігрантів притягли до адміністративної відповідальності за ст. 204¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (спооба незаконного перетинання державного кордону України).

Тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до організації нелегального каналу, в тому числі серед представників влади, які могли “кришувати” оборудку.

Операція із викриття та блокування протиправної діяльності проводилася співробітниками Управління СБУ в Харківській області спільно з військовослужбовцями Харківського прикордонного загону ДПС України.

Агентство Телевидения Новости