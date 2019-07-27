На Харківщині СБУ попередила вивезення до Росії товарів військового призначення

На Харківщині співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили незаконне вивезення до Росії товарів військового призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель Харківської області незаконно придбав комплектуючі до авіаційної техніки. Військове обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали зловмисника на харківському залізничному вокзалі під час митного контролю. Серед особистих речей чоловіка виявлені запчастини до паливно-регулюючого обладнання авіаприладів.

За висновками фахівців, вказані пристрої призначені для ремонту військових і військово-транспортних вертольотів Мі-8, Мі-24 і відносяться до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

Водночас нагадаємо, що військово-технічне співробітництво з Росією припинено ще з серпня 2014 року згідно з Указом Президента України та Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Наразі слідчими Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю). Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Викриття зловмисника відбувалося спільно з військовослужбовцями Держприкордонслужби та працівниками Харківської митниці ДФС України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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