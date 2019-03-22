На Харківщині СБУ викрила на хабарі керівника оперативного підрозділу прикордонної служби

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного з оперативних підрозділів Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби.

Оперативники СБУ встановили, що керівник підрозділу організував протиправний механізм вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання майором неправомірної вигоди у розмірі вісімсот доларів США.

Після проведення низки обшуків у службових приміщеннях оперативного підрозділу прикордонної служби майору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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