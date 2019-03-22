Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 48

На Харківщині СБУ викрила на хабарі керівника оперативного підрозділу прикордонної служби

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного з оперативних підрозділів Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби.

Оперативники СБУ встановили, що керівник підрозділу організував протиправний механізм вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання майором неправомірної вигоди у розмірі вісімсот доларів США.

Після проведення низки обшуків у службових приміщеннях оперативного підрозділу прикордонної служби майору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Прес-центр СБ України

На Харківщині СБУ викрила на хабарі керівника оперативного підрозділу прикордонної служби

На Харківщині СБУ викрила на хабарі керівника оперативного підрозділу прикордонної служби

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала бойовика терористичної організації «ЛНР» (ВІДЕО)
Сегодня 09:36    19
Спецслужби Росії активізували втручання у вибори в Україні – СБУ
Сегодня 08:54    50
Эксперты рассказали о качестве воды в реке Северский Донец
Сегодня 08:45    91
В харьковском вузе открыли уникальную лабораторию
Сегодня 08:16    114
На Хмельниччині двох оперуповноважених поліції затримали під час отримання неправомірної вигоди
Сегодня 08:07    64
Шахраї «обчистили» банківський рахунок пенсіонера з Балаклійського району
Сегодня 07:57    93
Харківський національний університет Повітряних Сил лідер серед військових та цивільних закладів вищої освіти
Сегодня 07:29    70
За сутки в области произошло 24 пожара из-за выжигания сухой травы
Сегодня 07:10    66
На Южном вокзале пропал ребенок (ФОТО)
Сегодня 06:52    212
Украинское высшее образование катастрофически "оторвано" от потребностей экономики - Оксана Чепижко по итогам дискуссии в Харькове
Сегодня 06:25    162
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 