На Харківщині СБУ викрила розкрадання зерна з державного резерву на 2,5 мільйона гривень

На Харківщині Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.

Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.

Судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Источник: ssu.gov.ua

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