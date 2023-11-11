На Харківщині селянин вдома приховав ЗРК Стріла та купу боєприпасів

Поліцейські викрили мешканця Харківщини у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківській області.

У будинку 40-річного чоловіка під час обшуку виявили понад тисячу патронів до автомата, два переносні зенітно-ракетні комплекси “Стріла-2” та 5 пострілів до РПГ-7.

Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.

За данниму фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу

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