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На Харківщині шкільний випускний закінчився бійкою та смертю підлітка

На Харківщині шкільний випускний закінчився бійкою та смертю підлітка

29 червня у селі Таранівка Харківської області випускник місцевої школи побився з іншим хлопцем і, отримавши травму голови, в подальшому помер

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Бабуся померлого хлопця розповіла, що 29 червня близько 23:00 її онук повернувся додому після святкування випускного в стані алкогольного сп'яніння та ліг спати. Близько 16:00 наступного дня жінка виявила тіло хлопця без ознак життя та звернулася до поліції.

Експерти зафіксували тілесні ушкодження на тілі загиблого.

Нацполіція з'ясувала, що 29 червня близько 22:00 біля школи між двома хлопцями сталася сварка, яка перейшла в бійку. 17-річний місцевий житель перекинув випускника через себе, від чого той вдарився головою об асфальт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Юнаку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вирішується питання про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Источник: espreso.tv

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