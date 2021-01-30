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На Харківщині суд виніс вирок жінці, яка завозила в Україну «георгіївські» стрічки

На Харківщині суд виніс вирок жінці, яка завозила в Україну «георгіївські» стрічки

На Харківщині Дергачівський районний суд визнав винною жінку за замах на поширення комуністичної символіки. Про це йдеться у повідомленні видання «Главком» з посиланням на вирок від 22 січня.

У 2020 році знаходячись на території РФ, обвинувачена виготовила комуністичну символіку. Жінка приклеювала наліпки з зображенням нагород, гасел і символів часів тоталітаризму, а саме серпа, молота, герба, прапора та п’ятикутної зірки на «георгіївські стрічки».

30 серпня 2020 року, з метою поширення комуністичної символіки на території України, вона планувала перейти міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка» у Харківській області.

Під час проходження прикордонного контролю у неї були виявлені:

● «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. Мы наследники победы» (19 штук);

● «георгіївські стрічки» з написом «Я помню, я горжусь» (150 штук);

● «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. День Победы» (108 штук);

● «георгіївські стрічки» з написом «9 Мая. День Победы» (139 штук);

● заламіновані листи з написами та елементами комуністичної символіки (14 штук).

З метою уникнення реального терміну ув’язнення, обвинувачена уклала угодою про визнання винуватості. На суді обвинувачена повністю визнала вину в скоєному злочині і просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд затвердив цю угоду і призначив їй покарання – один рік позбавлення волі без конфіскації майна, яке було замінено один рік іспитового терміну. Також було винесено рішення про знищення понад 400 «георгіївських стрічок», вилучених в обвинуваченої.

В Україні за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачено покарання у вигляді позбавленням волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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