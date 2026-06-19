На Харківщині виявили понад 60 людей, причетних до наркозлочинів: вилучено наркотиків на 1,3 млн гривень

На території Харківської області у період з 5 по 17 червня правоохоронці провели загальнодержавну операцію під умовною назвою «Рубікон», спрямовану на протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У результаті проведених заходів співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з територіальними підрозділами ГУНП в Харківській області викрили 61 особу, причетну до незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин.

Зокрема, чотирьох фігурантів правоохоронці затримали безпосередньо під час збуту наркотичних засобів. Усім їм повідомлено про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Трьох підозрюваних затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення операції з незаконного обігу вилучено значну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, серед яких:

• 1015 грамів мефедрону;• 265 грамів альфа-PVP;• 162 грами канабісу;• 50 грамів гашишу;• 27 грамів амфетаміну;• 38 мл рідини з вмістом ТГК;• 15 пігулок екстазі;• 215 марок LSD;• 6 грамів MDMA.

За оцінками правоохоронців, загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин на «чорному ринку» становить близько 1 мільйона 320 тисяч гривень у разі їх реалізації в роздріб.

Тривають заходи з документування та припинення діяльності осіб причетних до наркозлочинності.

Агентство Телевидения Новости