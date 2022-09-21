На Харківщині виявлено чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції

21 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями провели огляд катівні, яку облаштувала російська армія.

Встановлено, що під час окупації Куп’янська російські військові зайняли поліцію, де у полупідвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20.

За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.

Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери Z жінка з радянським прапором, а позаду неї – окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає.

Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.

Огляд проводився спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости