На Харківщині викрили магазин з порушенням правил торгівлі: продавали алкоголь дітям

Поліцейські викрили порушення правил торгівлі алкоголем у Берестинському районі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час патрулювання території громади поліцейські офіцери громади спільно з працівниками сектору ювенальної превенції виявили поблизу стадіону в селі Піщанка двох малолітніх хлопців віком 11 та 13 років з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування хлопці пояснили, що придбали слабоалкогольні напої в одному з місцевих магазинів.

У ході перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Поліцейські провели невідкладні заходи реагування та вилучили з торговельного закладу близько 200 літрів алкогольної продукції.

Відносно продавця магазину складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, відносно суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також правоохоронці склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно батьків малолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Агентство Телевидения Новости