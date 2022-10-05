На Харківщині утворили 13 військових адміністрацій на деокупованих територіях
Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Начальниками утворених військових адміністрацій призначені:
- Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;
- Малинівська селищна військова адміністрація - Семер'янов Микола Іванович;
- Циркунівська сільська військова адміністрація - Сікаленко Микола Васильович;
- Роганська селищна військова адміністрація - Черненко Марія Вікторівна;
- Липецька сільська військова адміністрація - Слабченко Олексій Миколайович;
- Дергачівська міська військова адміністрація - Задоренко Вячеслав Валентинович;
- Вільхівська сільська військова адміністрація - Шмиголь Олександр Миколайович;
- Великобурлуцька селищна військова адміністрація - Терещенко Віктор Миколайович;
- Оскільська сільська військова адміністрація - Загоруйко Геннадій Миколайович;
- Ізюмської міської військової адміністрації - Марченко Валерій Віталійович;
- Борівська селищна військова адміністрація - Тертишіний Олександр Володимирович;
- Балаклійська міська військова адміністрація - Карабанов Віталій Юрійович;
- Золочівська селищна військова адміністрація - Коваленко Віктор Миколайович.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/45018