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На Харківщині утворили 13 військових адміністрацій на деокупованих територіях

На Харківщині утворили 13 військових адміністрацій на деокупованих територіях

Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Начальниками утворених військових адміністрацій призначені:

- Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна;

- Малинівська селищна військова адміністрація - Семер'янов Микола Іванович;

- Циркунівська сільська військова адміністрація - Сікаленко Микола Васильович;

- Роганська селищна військова адміністрація - Черненко Марія Вікторівна;

- Липецька сільська військова адміністрація - Слабченко Олексій Миколайович;

- Дергачівська міська військова адміністрація - Задоренко Вячеслав Валентинович;

- Вільхівська сільська військова адміністрація - Шмиголь Олександр Миколайович;

- Великобурлуцька селищна військова адміністрація - Терещенко Віктор Миколайович;

- Оскільська сільська військова адміністрація - Загоруйко Геннадій Миколайович;

- Ізюмської міської військової адміністрації - Марченко Валерій Віталійович;

- Борівська селищна військова адміністрація - Тертишіний Олександр Володимирович;

- Балаклійська міська військова адміністрація - Карабанов Віталій Юрійович;

- Золочівська селищна військова адміністрація - Коваленко Віктор Миколайович.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/45018

На Харківщині утворили 13 військових адміністрацій на деокупованих територіях

Новости портала «Весь Харьков»

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