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На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

СБУ проводить у прифронтових регіонах «посилену контрдиверсійну зачистку». За інформацією Служби, на Харківщині протягом останнього тижня виявили понад 60 зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.

«У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати та передати підрозділам Збройних сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників», — повідомили про результати зачистки у пресслужбі СБУ.

Також у СБУ відзвітували, що нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

«Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали використовувалися для масованого ракетно-артилерійського обстрілу Харківщини», — пояснили у Службі.

На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

На Харківщині за тиждень виявили 60 зрадників та колаборантів - СБУ

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/40319

Новости портала «Весь Харьков»

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