На Харківщині за зґвалтування 11-річної падчерки чоловік отримав довічне увʼязнення

Вітчим, який протягом восьми місяців ґвалтував малолітню дівчинку, отримав довічне позбавлення волі.

Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу, повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.

У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину.

Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство.

Ґвалтівник свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою.

«Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров’я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері. І навіть після цього шлях до справедливості виявився непростим. Мати, дізнавшись правду, не наважилася одразу звернутися по допомогу. Вона не вірила, що система спрацює, що її почують, що злочинець понесе покарання», – зазначив Кравченко.

Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям.

Довічний термін саме те покарання, на якому наполягала сторона обвинувачення.

Агентство Телевидения Новости