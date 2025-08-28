На Харківщині затримали чоловіка, який виготовляв та збував наркотики

Слідчі Дергачівщини повідомили збувачу наркотиків про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Встановлено, що збувачем виявився 42-річний мешканець Малоданилівської громади, раніше судимий за аналогічні злочини. Він продав наркотичну речовину за 500 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення психотропних речовин, електронні ваги, zip-пакет, в середині якого перебувала кристалічна речовина.

За результатами проведення судової експертизи вилученим виявилась психотропна речовина PVР.

Слідчими ВП № 3 ХРУП № 3 за процесуального керівництва прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости