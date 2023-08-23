На Харківщині затримали правоохоронця, який разом зі спільниками «обчистив» ангари з добривом місцевої ферми

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру колишньому правоохоронцю та двом його спільникам, які кілька місяців обкрадали склади одного з агропідприємств Харківщини.

Як повідомив новинам АТН речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка, перші крадіжки фігуранти здійснили у березні 2023 року.

Встановлено, що правоохоронець отримав інформацію про зберігання на складах сільгосппідприємства великої кількості вартісних добрив та іншої продукції. Він вирішив викрасти товар для перепродажу. Правоохоронець залучив до оборудки своїх знайомих, які працювали на цьому підприємстві та мали доступ до складів.

За даними прокуратури Харківської області, йдеться про 30-річного співробітника одного з відділень поліції Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Фігуранти детально організували свій задум. Викрадення продукції відбувалось під час чергування правоохоронця на блок-посту, розташованого поряд. Таким чином автомобілі без перешкод перевозили награбоване.

Викрадену продукцію, в основному добрива, зловмисники складували на подвір’ї батьків правоохоронця. Загалом спільники встигли вивезти приблизно 20 тонн добрив, а також майже 4 тонни сої. Вартість викраденого оцінюється у понад 500 тис. грн. Фігуранти перепродували товар місцевим мешканцям.

Під час чергового «візиту» на склади з добривами фігурантів затримали правоохоронці.

Наразі їм повідомлено про підозру за фактом крадіжки майна, вчиненої в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 15 ч. 4, 5 ст. 185 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости