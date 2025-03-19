На Харківщині затримали проросійського блогера, який підтримував напад рф на Україну

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Харківщині пропагандиста ідей «руського миру». 53-річний житель міста Дергачі Харківської області розповсюджував кремлівські наративи.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації російської ідеології та своїх закликів зловмисник використовував власну тематичну групу в російській соціальній мережі «Однокласники», яка заборонена в Україні. За даними слідства, з 2023 року пропагандист регулярно виготовляв та публікував у соцмережі матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Окупацію рашистами всесвітньо визнаних суверенних територій України він цинічно називав «визволенням», українських військовослужбовців і патріотично налаштованих громадян, які захищають свою землю, називав «терористами», а їхні вбивства – «денацифікацією». Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди, а також глорифікував російських загарбників, вихваляючи їх нібито гуманізм.

Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер його висловлювань та матеріалів.

«Чоловік все одно продовжує вклонятися путінському режиму навіть тоді, коли Дергачівська територіальна громада, де він мешкає, майже щоденно потерпає від обстрілів з боку російських військ», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці блокували протиправну діяльність ворожого пропагандиста під час обшуку за місцем його мешкання. У нього вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами вчинених злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

За такі злочини йому загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости