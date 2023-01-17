На Харківщині затримано псевдополіціянта, який був у розшуку з вересня

Як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області було заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

53-річний чоловік з березня цього року добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську.

Так, колаборант присягнув на вірність державі-агресору та обійняв псевдопосаду «дільничного інспектора» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Свої «обов‘язки» псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району.

16 січня правоохоронці затримали його. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости