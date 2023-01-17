Кримінал
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17.01.2023 19:18
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На Харківщині затримано псевдополіціянта, який був у розшуку з вересня

На Харківщині затримано псевдополіціянта, який був у розшуку з вересня

Як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області було заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

53-річний чоловік з березня цього року добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську. 

Так, колаборант присягнув на вірність державі-агресору та обійняв псевдопосаду «дільничного інспектора» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». 

Свої «обов‘язки» псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району. 

16 січня правоохоронці затримали його. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного. 

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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