На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника однієї з військових частин, що дислокується у Херсонській області на незаконній реалізації засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу. Схованку із засобами ураження зловмисник облаштував у лісосмузі поблизу території військової частини.

Правоохоронці затримали контрактника після збуту п’яти кілограмів пластиду та майже двохсот набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»