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На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника однієї з військових частин, що дислокується у Херсонській області на незаконній реалізації засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу. Схованку із засобами ураження зловмисник облаштував у лісосмузі поблизу території військової частини.

Правоохоронці затримали контрактника після збуту п’яти кілограмів пластиду та майже двохсот набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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